Ancelotti frode fiscale in Spagna, chiesti 4 anni e 9 mesi

Madrid - La Procura provinciale di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per Carlo Ancelotti per aver frodato l'erario pubblico per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro). Il rappresentante del Pubblico Ministero lo accusa di due casi contro l'Erario Pubblico: nonostante egli stesso abbia affermato di essere residente fiscale in Spagna e abbia detto che il suo domicilio era a Madrid, ha solo dichiarato le entrate di lavoro dal Real Madrid e ometteva il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva trasferito ad altri enti.