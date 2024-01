Francia, Gabriel Attal è il nuovo premier, ha 34 anni

Parigi - Il nuovo primo ministro francese è Gabriel Attal, 34 anni, il più giovane della Quinta Repubblica (Laurent Fabius era stato nominato da Mitterrand nel 1984 a 37 anni), da giugno scorso ministro dell’Istruzione. «Caro Gabriel Attal – ha scritto il presidente Emmanuel Macron su X –, so di poter contare sulla sua energia e sul suo impegno per potere mettere in atto il progetto di riarmo e di rinascita che ho annunciato. Fedele allo spirito del 2017: superamento di sé e audacia. Al servizio della Nazione e dei Francesi».

Proveniente dalla sinistra come Elisabeth Borne che lo ha preceduto, Gabriel Attal è stato un membro attivo del Partito socialista per circa dieci anni, tra il 2006 e il 2016, e durante la presidenza Hollande ha lavorato per l’allora ministra della Sanità Marisol Touraine. Eletto per la prima volta come deputato nelle file macroniste nel 2017, Attal è stato nominato segretario di Stato per i giovani nel 2018 e portavoce del governo due anni dopo. Poi, all'inizio del secondo mandato di Macron, ministro delegato per i Conti pubblici, prima di passare all’Istruzione.

Il 20 dicembre 2023, durante l’intervista nel programma «C à vous» su France 5, Emmanuel Macron ha lodato «l'energia e il coraggio di Gabriel Attal nel combattere le battaglie necessarie», e secondo un sondaggio pubblicato il 4 gennaio dal Figaro, è il ministro più popolare del governo, con diversi punti di vantaggio su Bruno Le Maire (Finanze).