Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa

Pisa - L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla procura di Pisa. La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. Precisando che i fatti riguardano «la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021». Il procedimento, prosegue la procuratrice, «si trova nella fase delle indagini preliminari» e pertanto Boccia «beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio all’indagata e al suo difensore». Boccia, finita al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei giorni scorsi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per minaccia a corpo politico e lesioni gravi.

