Giornata dell'albero al Dantoni di Scicli

Scicli - Il 21 novembre si celebra in Italia la Giornata nazionale degli alberi, un appuntamento nato per ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema. È anche l’occasione per riflettere sulla situazione del verde nelle nostre città, al fine di garantire il benessere dei propri abitanti. Infatti, la presenza di aree verdi nel contesto urbano e il loro utilizzo da parte della cittadinanza hanno ricadute dirette sulla qualità della vita dei cittadini.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, molte amministrazioni comunali ed enti territoriali organizzano iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza che hanno boschi e foreste nella sopravvivenza degli ecosistemi naturali. A tal proposito è giusto ricordare che gli alberi sono fondamentali per la vita. Sono il simbolo per eccellenza dell’esistenza: proprio come noi, un albero nasce, cresce, mette radici, e produce dei frutti. Per questo motivo tale giornata è stata veramente sentita dagli alunni delle classi terze A/B/C, i quali hanno partecipato attivamente a tutte le attività proposte: giochi sul rispetto dell’ambiente, canzoni e poesie che celebrano l’importanza dell’amico albero, quiz divertenti e vari laboratori artistici e scientifici. In particolare tutti i bambini sono rimasti entusiasti ed emozionati per il momento della piantumazione di due alberi di ulivo nel giardino della nostra scuola.

La piantumazione delle piante, regalate dalla Regione Sicilia per valorizzare il patrimonio arboreo italiano, si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Prof.ssa Maria Gabriella La Marca, del Sindaco Mario Marino e dell’Assessore Enzo Giannone. Le insegnanti e i vari ospiti hanno ribadito agli alunni che senza alberi, la vita sulla Terra sarebbe impossibile, poiché assorbono C02, producono ossigeno e, grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, ci aiutano a combattere il riscaldamento climatico, contribuendo alla pulizia dell’aria. Ci auguriamo che i nostri alunni facciano come il nostro amico albero: “radici per terra e testa verso il cielo per un futuro meraviglioso”.

Le docenti delle classi 3A/B/C