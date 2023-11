I rimborsi dell'Irpef del terremoto di Santa Lucia

Ragusa - Terremoto di Santa Lucia, dicembre 1990, sono passati più di trenta anni ed ancora la vicenda dei rimborsi dell’Irpef pagata allora dai contribuenti delle province di Ragusa, Siracusa e Catania non è stata chiusa. Da qualche anno è stato pagato a quasi tutti gli aventi diritto il 50% del dovuto (maggiorato di interessi e spese legali), e le somme stanziate in precedenza sono state tutte messe in pagamento ed è quindi necessario un ulteriore intervento legislativo atto a stanziare il necessario per il pagamento agli aventi diritto di quanto interamente dovuto, interessi e spese legali compresi. Si è ancora in attesa, quindi, che venga fatto un ulteriore stanziamento, ovviamente proposto, attenzionato e seguito da qualche parlamentare delle tre province interessate, meglio ancora se trattasi di parlamentari facenti parte della maggioranza di governo.

Naturalmente gran parte dei contribuenti sono in possesso di sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e di quelle Regionali a loro favorevoli, sentenze che, sebbene pronunciate da Organi dello Stato, visti i risultati pratici, al momento non valgono assolutamente niente se non viene prima rifinanziata la legge apposita di allora. Si è avuto uno spiraglio di luce quando è stata pubblicata la sentenza della Corte suprema di Cassazione- Sezione Tributaria- del 18 maggio 2022, favorevole anche questa al contribuente, ci sono stati altri pronunciamenti favorevoli per i contribuenti ma la sostanza è una sola: sono passati più di trenta anni ed i cittadini interessati sono ancora in attesa dei rimborsi. Vogliamo sperare che finalmente qualche parlamentare di buona volontà delle tre province interessate, meglio ancora se riescono a riunirsi in gruppo, in vista della approvazione del bilancio per il prossimo anno 2024 questa volta riesca a farsi promotore della iniziativa risolutiva.

Ragusa, 10 novembre 2023.

Vittorio Bracchitta