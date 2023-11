Rimborso Irpef terremoto di Santa Lucia, storia di un paradosso

Ragusa - Gentile redazione,

Ho appena letto l'articolo del signor Bracchitta su quanto in oggetto e credo che le manchi una parte grottesca della faccenda. Cito per sommi casi, se poi è interessato, mi contatti e le fornirò tutte le informazioni in merito. Sono uno dei tanti fortunati a cui è stato rimborsato il 100% dei contributi, in due parti. Poi, a luglio mi è arrivata una cartella esattoriale in cui mi è stato ingiunto di restuituire il 50% perché c'è un vizio di forma. Come me ci sono decine o centinaia di persone che stanno rateizzando il rimborso o, hanno subito il sequestro del quinto o, addirittura un pignoramento esattoriale.

Approfondisca, Dottore, approfondisca, così metteremo alla berlina questi ladri governativi. Per avere quanto stabilito per legge con anche i fondi stanziati, sono dovuto arrivare in Cassazione per il primo 50% e richiedere un giudizio di ottemperanza per il secondo 50% e ora sono trattato come un ladro ed un evasore! Ma, la cosa più grave è che trattano così tanti altri cittadini, rei solo di chiedere l'applicazione di una legge dello Stato.