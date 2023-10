Comiso - Gentile redazione di Ragusanews,

i miei figli studiano a Pisa e a Natale dovrebbero tornare a casa per le vacanze. Ma tornare da Pisa a Catania in aereo per Natale ha dei costi improponibili. Tanto che i ragazzi avrebbero scelto il treno. Fino a quando non trovano un volo a prezzo sostenibile da Pisa fino a Comiso. Ma devono andare prima in Albania.

Vi allego screenshot della simulazione:

Grazie dell'attenzione.