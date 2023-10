Ragusa, i ladri ci entrano in casa di giorno scassando col piede di porco

Ragusa - Gentile Ragusanews,

siamo residenti in contrada Cisternazzi (zona Ospedale nuovo), in contrada Fortugno e Cimillà e viviamo nel terrore dei furti in casa in pieno giorno. C'è infatti una banda di ladri spregiudicati (a quanto pare fra loro ci sarebbe anche una donna) che agisce di giorno introducendosi dentro le nostre case dopo aver forzato le aperture con il cosiddetto "piede di porco", il grimaldello.

Bene, questi delinquenti non si fanno problemi a introdursi dentro le nostre abitazioni anche quando noi siamo in casa. A quanto pare si tratta di una banda di stranieri. Scriviamo al vostro giornale perchè chiediamo una maggiore presenza in queste zore rurali densamente abitate da parte della forze dell'ordine. Grazie per l'attenzione.