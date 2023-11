Infermieri che abbandonano ambulanze, chi ha deciso per tutti?

Santa Croce Camerina - Buon pomeriggio, ho letto proprio ora il vostro articolo sul 118, riguardo alle postazioni nelle quali gli infermieri non daranno disponibilità a garantire i turni sulle ambulanze dal prossimo mese. Io sono un infermiere della postazione di Santacroce Camerina la Romeo India 4, ebbene sia io che la maggior parte dei colleghi, a tuttora, non abbiamo espresso nessun parere in merito. Non capisco come qualcuno può decidere per tutti?

Grazie. Infermiere Antonino Statello.

