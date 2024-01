L'incubo del bus dell'Ast per gli studenti di Pozzallo

Pozzallo - Gentile redazione,

sono la mamma di una studentessa di Pozzallo che studia a Modica. Vorrei segnalare il totale disservizio avvenuto l'8 gennaio (e non soltanto) da parte dell'AST per il tratto Modica-Pozzallo.

Alle ore 13.10 sarebbe dovuto passare alla fermata di Modica in corrispondenza del Boutique Hotel/Conad, il pullman per il rientro a Pozzallo dei ragazzi della scuola. Mi chiama mia figlia alle 13.40 chiedendomi di andare a prendere lei e la sua compagna perché il pullman non è passato. Mi trovo costretta a lasciare tutto e partire da Pozzallo per la via di Modica. Trovo tutto questo assolutamente inaccettabile. E oltremodo grave.

Tenuto conto che non tutti hanno la possibilità di raggiungere Modica da Pozzallo a seconda della disponibilità "variabile" del servizio AST, pagato anche anticipatamente per il servizio non fornito, ritengo vergognoso che gli studenti vengano "abbandonati" a situazioni imprevedibili e disagevoli. Spero che qualcuno possa intervenire affinché situazioni di questo genere non si ripetano più. Il ritardo si può accettare. Ma lasciare i ragazzi in balia del nulla assolutamente No.