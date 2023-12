L'ambulanza non arriva a casa mia perchè la mia Via non ha nome

Giarratana - Gentile Ragusanews,

Voglio ringraziare pubblicamente il sindaco e l'amministrazione di Giarratana per l'accaduto di sabato 16 dicembre. Per un'emergenza grave, chiamo alle 7,30 circa il 118 chiedendo un'ambulanza medicalizzata, mi viene risposto che la sola ambulanza disponibile era quella di Giarratana senza medico a bordo. Perdo tempo prezioso per dare informazioni sull'accaduto e per fornire indirizzo e numero civico (circa 3-400 metri dal presidio di 118). L'ambulanza mi richiama almeno 10 volte perché non trova il luogo oltretutto di residenza e censito per le tasse.

Già nel marzo 2020 è successa la stessa cosa con enormi ritardi nei soccorsi. Da allora chiedo a gran voce, scrivo, ribadisco la segnalazione della nostra strada perché non risulta da nessuna parte né con una tabella né su Google Maps nonostante attaccata alla pista di elisoccorso. Migliaia di solleciti e richieste ma nulla, a nessuno interessa, né al sindaco, né agli amministratori.

La strada affaccia sulla provinciale 23, la Palazzolo-Giarratana, incrocio con via Saraceno.