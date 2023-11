Giorgio Armani prende casa a New York

New York - Dopo aver presentato nel 2019 il progetto di restyling della sua boutique al 760 di Madison Avenue, Giorgio Armani, sulla cima di quello stesso negozio, prende casa. Lo stilista italiano, secondo il New York Post, avrebbe intenzione, infatti, di comprare uno degli appartamenti ricavati nello stesso building dello store. Lasciati i primi tre piani alla vendita delle collezioni moda e accessori della maison, il condominio in pietra calcarea che gli architetti di CookFox hanno immaginato è un edificio di quasi 60 metri di verticalità che guarda dall'alto l'Upper East Side. Pronto ad aprire i battenti nel 2024, il complesso Giorgio Armani Residences è tra gli esempi più virtuosi dell'incontro del brand di moda con il settore dell'immobiliare e dell'interior design. Senza soluzione di continuità, del resto, gli interni ricavati tra i grattacieli di Manhattan proseguono nello stile (e nell'eleganza) suggerite dalle stanze del negozio, come espressione tangibile e reale dell'estetica raccontata dalla linea Armani/Casa.

E mentre cinque delle dieci case risultano già in trattativa per la compravendita, si pensa che Re Giorgio abbia messo gli occhi su uno degli attici ancora in lista: tra le alternative, un appartamento di oltre 390 metri quadrati, dotato di quattro camere da letto e di un ascensore privato che conduce direttamente all'ingresso, e una soluzione abitativa, ancora più grande, che vanta una magnifica terrazza privata, pavimenti in rovere bianco, soffitti altissimi, finestre di grandi dimensioni e finiture e interni moderni in bronzo, marmo e tonalità neutre. Ciascuna unità, sul mercato a partire da 21,5 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro), dispone poi di servizio di portineria, una palestra, una sala spa privata, una biblioteca e una sala da tè.