Celine Dion torna a mostrarsi in pubblico (dopo oltre 3 anni)

Celine Dion torna a mostrarsi in pubblico. Lunedì sera la cantante, che è affetta dalla "sindrome della persona rigida", una rara malattia neurologica, che colpisce una persona su un milione, era a una partita di hockey a Las Vegas. La star 55enne è stata vista in pubblico per la prima volta in tre anni e mezzo mentre i Montreal Canadiens affrontavano i Vegas Golden Knights. Nei video pubblicati online, Celine Dion sembrava di ottimo umore mentre salutava giocatori e tifosi negli spogliatoi dopo la partita.

«Una fantastica ospite ieri alla nostra partita a Las Vegas», ha scritto la vicepresidente delle comunicazioni sull'hockey di Montreal, Chantal Machabée, insieme a una clip pubblicata sul suo profilo Instagram. «Grazie Celine Dion per la tua generosità. L'intera squadra è stata molto felice di incontrare te e la tua famiglia». Celine, infatti, era accompagnata dai figli René-Charles, 22 anni, e dai gemelli Nelson e Eddy, 13. «È un vero onore conoscerti», ha detto Celine in francese all'allenatore. Celine avrebbe dato anche qualche consiglio ai giocatori di hockey: «Rimanete sani e forti. Fate ciò che sapete fare meglio», le parole riportate dai media americani. Fai quello che sai fare meglio».

Cos'è la sindrome della persona rigida

La star della musica ha mantenuto un profilo molto basso da quando le è stata diagnosticata la sindrome di Moersch-Woltman nel 2022. La condizione, chiamata anche sindrome della persona rigida (SPS), è una rara condizione neurologica che provoca alle persone spasmi muscolari dolorosi. Ha rivelato la sua diagnosi a dicembre, costringendola a staccare la spina dal suo "Courage World Tour" cinque mesi fa. «Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta», aveva scritto Celine su Instagram il 26 maggio. «Sto lavorando davvero duramente per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Voglio che sappiate che non mi arrenderò e non vedo l'ora di rivedervi».