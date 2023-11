Tina e Luigi hanno festeggiato 50 anni di matrimonio

Modica - Cinquant'anni di vita insieme per i coniugi Luigi Alessandra e Tina Mormina. La coppia ha festeggiato il traguardo delle Nozze “D'ORO” circondata dall'affetto dei parenti e amici. È stata l'occasione giusta per celebrare i ricordi di ieri, a felicità di oggi e la speranza del domani. Modello esemplare di rispetto e amore reciproco, alloro vanno i migliori auguri per il raggiungimento di nuovi traguardi insieme.