Madre e figlia si laureano nello stesso giorno

Napoli - Laureate nello stesso giorno, il 24 ottobre. Entrambe in Biologia Molecolare alla Federico II di Napoli. Facile che capiti a due amiche, più complicato che a indossare insieme la corona di alloro siano madre e figlia. A festeggiare Brunella Sasso, Lina all'anagrafe, 51enne imprenditrice napoletana nel settore estetico, e la 26enne Federica Manzoni, che hanno discusso la tesi a distanza di qualche ora. Poi, alla fine della seduta, hanno celebrato insieme questo momento particolare.

«Abbiamo vinto insieme – ha detto Brunella Sasso – è stato bello poter tagliare questo traguardo con lei. Per me è un punto di arrivo, mentre per mia figlia un trampolino di lancio». La mamma ha discusso una tesi dal titolo “Un approccio multidisciplinare per la caratterizzazione molecolare di un Sarcofago egizio della XXII Dinastia”. Relatore il professore Emanuele Del Guacchio. La figlia ha preferito un tema completamente diverso: "Implicazione del gene LGALS3BP nei disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici". Affiancata dalla professoressa Rossella Di Giaimo.

Non è lo studio l'unica passione che accomuna Brunella e Federica. Entrambe, tra le altre cose, sono attive nel sociale e in politica. La madre, ad esempio, è stata candidata al consiglio comunale di Napoli nel 2021 con una lista civica a sostegno dell'allora aspirante sindaco, poi eletto, Gaetano Manfredi. E la figlia, invece, ha tentato la strada della candidatura, guarda caso sempre nel 2021 come la mamma- alle elezioni universitarie per il consiglio del Dipartimento di Biologia.