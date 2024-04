In vendita la casa di Raffaella Carrà, con 9 bagni

Roma - Vivere come Raffaella Carrà? Da oggi sarà possibile, al costo però di oltre due milioni di euro. Bolognese di nascita, ma romana d'adozione, la cantante e ballerina aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in un appartamento nel quartiere Vigna Clara di Roma, nella zona a Nord della Capitale. Situata in via Nemea 21, la casa si trova nel complesso "Due Pini" ed è dotata di tutti i comfort, dal servizio di vigilanza 24 ore su 24 ai campi da tennis, passando per la piscina e un parco. Nonostante siano passati quasi tre anni dalla morte della showgirl, come si vede dalle foto dell'agenzia immobiliare Engel & Völkers, gli interni dell'appartamento sono rimasti invariati. Caratterizzata da vetrate molto grandi, la casa ha colori chiari che rendono l'abitazione molto luminosa. A fare da padroni dell'appartamento, mobili vintage sui toni del bianco e dell'oro e grandi specchi che ricoprono le pareti. Nel bagno, oltre alla vasca idromassaggio, anche una sauna. Poi la cucina, un montacarichi che comunica con la stireria, una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra. Il tutto, insieme a un garage e a un posto auto fuori dall'appartamento.

Nove camere da letto, nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina. Il tutto, in 396 metri quadrati. Quella in vendita nel quartiere di Vigna Clara, nella zona a Nord di Roma, non è solo una casa da sogno, ma è molto di più. Il maxi appartamento in via Nemea 21, infatti, è stato quello in cui Raffaella Carrà ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, e da ora sarà disponibile al costo di 2.100.000 euro.

Dove si trova