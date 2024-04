Valentina Dipietro, la giovane ispicese segnalata da Forbes

Ispica - Lei è Valentina Dipietro, classe 1994, nata a Modica di famiglia ispicese e residente oramai in Gran Bretagna da diversi anni. È stata inserita nella lista che la rivista economica e di leadership imprenditoriale statunitense Forbes redige annualmente, in qualità di cofounders della start-up Mykor.

Valentina Dipietro, diplomatasi al Liceo G. Curcio di Ispica nel 2013 ha poi proseguito i suoi studi in Fashion e textile design a Milano presso l'Accademia di belle arti NaBa nel 2016, perfezionandosi in Textile design con un master presso il Royal College of Art di Londra nel 2019. Proprio nel novembre del 2019, a seguito sia degli studi fatti sia di significative esperienze lavorative nell'ambito del settore del textile design, Valentina Dipietro fonda, assieme ad una ragazza portoghese Olivia Page, la start-up Mykor, specializzandosi nella ricerca di nuovi materiali bio-teconologici - in particolare sui micorizzi - da poter utilizzare in diversi settori e pure nell'edilizia moderna bio-compatibile.

Mykor è una startup biotecnologica che mira a decarbonizzare il settore delle costruzioni. Mykor crea pannelli isolanti realizzati con residui industriali e micelio stampati in 3D. Ciò fa risparmiare denaro ai proprietari di casa e riduce il consumo di energia. Secondo Mykor, la produzione di MykoFoam utilizza il 90% in meno di acqua e il 40% in meno di elettricità rispetto al polistirolo, i materiali tradizionali utilizzati nell'isolamento. Il loro finanziamento totale fino ad oggi è di quasi 2 milioni di dollari Mycor sin dal suo avvio ottiene una buona raccolta fondi ed anche dei riconoscimenti sia in termini di finanziamenti che di premi.

Ultimo riconoscimento appunto l'inserimento quest'anno da parte della famosa rivista Forbes nella lista delle 600 imprese europee nei diversi settori, in particolare le fondatrici di Mycor sono inserite nell'elenco under30 delle 30 imprese manifatturiere europee.