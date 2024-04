Roberto Cavalli, i funerali lunedì a Firenze

Firenze - Lo stilista Roberto Cavalli è morto venerdì 12 aprile all’età di 83 anni nella sua villa sulle colline fiorentine a pochi passi dal piazzale Michelangelo. All’indomani della morte, sono iniziate ad arrivare le prime auto con amici e conoscenti per portare un ultimo saluto all’uomo che ha esportato lo stile italiano nel mondo.

Roberto Cavalli nel marzo 2023 aveva annunciato la nascita del suo sesto figlio, avuto dalla compagna Sandra Bergman Nilsson, 38 anni, ex miss Svezia, accanto a lui fino alla fine.

Non tutti sanno che Roberto Cavalli erdita la passione per il gusto dal nonno materno Giuseppe Rossi, famoso pittore macchiaiolo, che ha ispirato sin da piccolo Roberto. Le prime opere sono state applicazioni tessili, sempre caratterizzati dai colori che hanno contraddistinto gli abiti firmati da lui. Nella giornata di oggi domenica 14 sarà aperta la camera ardente in forma strettamente privata dentro la sua villa. Lunedì 15 saranno celebrati i funerali alle ore 11 nella basilica di San Miniato al Monte.