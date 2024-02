Podologo si riscopre cantante a The Voice Senior, va con Gigi D'Alessio

Siracusa - Il podologo di Siracusa, Roberto Catanzaro, 64 anni, si riscopre cantante partecipando a 'The Voice Senior' la trasmissione del venerdì sera in onda su Raiuno, condotta da Antonella Clerici. Per Catanzaro l'esibizione del brano di Mina 'E se domani' ha incassato la standing ovation da parte del pubblico presente, ma è stato attenzionato da tutti i quattro coach del programma, Arisa, Clementino, D'Alessio e Loredana Bertè. Il podologo ha scelto di far parte della squadra di Gigi D'Alessio.

Roberto Catanzaro davanti alle telecamere Rai ha detto che l'anno prossimo sposerà l'attuale compagna.