Stefania Orlando: «Non mi aspettavo la fine del matrimonio con Simone"

«Il mio matrimonio finito dopo 15 anni, mi ha molto scosso», dice la condutturce televisiva Stefania Orlando a Verissimo. «Il vero amore è quello che lascia andare». ​La showgirl poi rivela: «Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto. Sono felice si sia creato un rapporto a livello umano. Non può rimanere nulla. L'amore si può trasformare in affetto, in amicizia (forse) con il tempo».

«L'uomo della mia vita ce l'ho, è mio papà». Così negli studi televisivi entra il padre dell'Orlando che ha 90 anni. «Il mio relatore di tesi è stato Aldo Moro», rivela il padre. Poi tornano sulla loro relazione: «Siamo due teste dure - dice lei - abbiamo lo stesso carattere e spesso ci scontriamo. Se mi sento offesa, lui mi manda poi un messaggio di scuse e io faccio lo stesso con lui».

Chi è Stefania Orlando

Stefania Orlando è la figlia di Pietro Romano Orlando, magistrato e professore universitario, e Annamaria. Con due fratelli maggiori, Gianni Orlando, artista residente a Parigi, e Fabio Massimo Orlando, avvocato, Stefania ha iniziato la sua carriera come modella e agente immobiliare prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Stefania Orlando: età, marito, figli Stefania è nata il 23 dicembre 1966 a Roma. Nel 1997 ha sposato Andrea Roncato, ma il matrimonio si è concluso con il divorzio due anni dopo. Successivamente, ha avuto una relazione con l’attore Paolo Macedonio e si è fidanzata con il musicista Simone Gianlorenzi nel 2008, sposandosi il 1° luglio 2019. Tuttavia, nel 2022 la coppia si è separata.

Dopo la rottura con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando sembra essere tornata single. Al settimanale Chi ha dichiarato: “Sto affrontando questo momento come un’opportunità. È come se avessi davanti a me una pagina bianca pronta per essere scritta. Sono incuriosita, ma anche smarrita. Ho fatto il passo da ‘noi’ al più semplice ‘io’. La solitudine? Non mi intimorisce affatto.” Orlando è alta 1 metro e 77 centimetri. Abita nel cuore di Roma, vicino a Piazza San Pietro.