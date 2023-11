Sanremo 2024: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici

Sanremo - Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini condurranno il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Lo ha annunciato proprio il conduttore e direttore artistico nel corso del Tg1. Le tre co-conduttrici sono arrivate a bordo di tre van al Foro Italico, all'esterno del glass di VivaRai2, dove ad attenderle c'era Fiorello. Lo showman, inoltre, è stato scelto per affiancare Amadeus in conduzione nella serata finale del Festival. La prima sera, come già annunciato, sul palco dell'Ariston ci sarà Marco Mengoni nelle vesti di co-conduttore.

Il mercoledì toccherà a Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, l'eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale Amadeus ha scelto il grande amico Fiorello, con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo e chiude la sua quinta.