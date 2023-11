Michelle Hunziker, il nuovo (presunto) fidanzato è Alessandro Carollo

Arriva la conferma, da CHI. Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato, almeno di questo è certo il settimanale di Alfonso Signorini che ha paparazzato la conduttrice in compagnia di un uomo. Lui è Alessandro Carollo, l’osteopata e fisioterapista dei vip. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis e Alfonso Signorini ha sorpreso la showgirl svizzera con Carollo mentre andavano insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+Iva”. Al termine della serata, la coppia si è diretta a casa della Hunziker.

La relazione, finora tenuta nascosta ai media, è iniziata da tempo e i due sono molto legati. La Hunziker era single da un anno, dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini; Carollo è single, anche se in passato il suo nome è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.

È Alessandro Carollo il nuovo fidanzato di Hunziker, che oggi sfoggerebbe anche un anello regalatole dal compagno, con cui si frequenta da circa un anno.

Nonostante si conoscano già da tempo, sembra che solo durante l’estate la relazione sarebbe diventata “ufficiale” anche a casa di Michelle, dove oggi tutti sarebbero a conoscenza della presenza dell’uomo nella vita della conduttrice di origini svizzere mamma di tre figlie: Aurora Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste Trussardi.

Nonostante la coppia sia solida, per il momento sulla pagina Instagram di Michelle Hunziker non è ancora comparsa una foto insieme ad Alessandro, che per ora preferisce tenere lontano dai riflettori.

Chi è Alessandro Carollo

Osteopata romano molto famoso tra i vip (tra i suoi clienti ci sono Belén, Gessica Notaro, Paola Barale, Renato Zero e Fabrizio Corona), Carollo ha 41anni e ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma, fondando poi l’European Academy of Osteopathy dove oggi lavora come insegnante. Carollo ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle è una sportiva che ama l’avventura.

E tutto torna, ecco perchè la Hunziker era su una moto la scorsa settimana. «Si sono trovati», dice chi li conosce bene.