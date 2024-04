Giorgia Cardinaletti conferma la storia d'amore con Cesare Cremonini

Le confessioni di notte sono le più sincere.

Ha scelto una trasmissione notturna su Rai1 per ufficializzare un gossip che gira ormai da un anno: Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini stanno insieme. Ospite del programma di Riccardo Rossi, “I vinili di…”, in onda ogni sabato dopo la mezzanotte, la giornalista del Tg1 si è raccontata attraverso i suoi dischi in vinile e parlando di “A Night at the Opera” dei Queen e, nel caso specifico, del brano “Love of my life”, ha rivelato di aver fatto un viaggio a Londra per vedere la mostra degli oggetti appartenuti a Freddie Mercury, prima che fossero venduti all’asta da Sotheby’s.

«Ma tu perché eri a Londra», le ha chiesto il conduttore con fare sornione. «Ero a Londra con Cesare, che è un grande amante dei Queen», ha risposto tranquilla la Cardinaletti. «Cesare, Cesare chi?», ha subito replicato Rossi. «Cesare Cremonini», ha ammesso con un sorriso la giornalista, provocando la reazione (finto) sorpresa dell’attore che, scherzando, ha poi aggiunto «Ma tuo padre questa cosa la sa?». «La sa, la sa», ha concluso la conduttrice del telegiornale Rai, molto apprezzata dal pubblico per i suoi modi misurati e la sua professionalità.

Ad aprile dell’anno scorso era stato il settimanale “Chi” a confermare le voci di una relazione in corso fra l’ex Lunapop e Cardinaletti, anche se la prima foto di coppia è arrivata solo in estate, quando i due sono stati paparazzi da “Diva e Donna” in vacanza alle isole Eolie, fra baci appassionati e coccole in barca. «Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell'indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini. E i gossippari muti!», ha scritto il giornalista Massimo Falcioni su X (l’ex Twitter), condividendo la clip della confessione a notte fonda della giornalista.