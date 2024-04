Simona Ventura sposa Giovanni Terzi, mille invitati

Rimini - La proposta di matrimonio era arrivata durante una puntata di Ballando con le stelle. "Ci sposiamo entro il 2024, per condividere con gli amici la nostra gioia” aveva detto Giovanni Terzi, giornalista, scrittore, “felice di essere illuminato da una donna come Simona”. E ora, con il nuovo anno, il fatidico giorno delle nozze sta arrivando. C’è una data, che era già stata anticipata, e c’è il luogo. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini nel week end della Notte rosa. La conferma è arrivata dalla stessa Ventura, ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”.

"Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando già tutto” ha detto ricordando che Rimini è la loro città del cuore. La loro è una famiglia allargata: cinque figli, tre di Simona. “I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza” aveva detto in un’intervista a Repubblica Simona Ventura. Per lei è il secondo sì dopo il matrimonio con il calciatore Stefano Bettarini, durato dal 1998 al 2008. E così Terzi: “Siamo una vera famiglia allargata. Ho avuto due figli da due donne diverse, mia moglie è morta, l’altra compagna è amica di Simona. I ragazzi sono una squadra”.

Il wedding planner, riporta la stampa locale, sarà Enzo Micci. Già mille gli invitati, forse una festa che uscirà anche in piazza a Rimini. Nessun indiscrezione sull’abito, se non il colore bianco per quello nuziale. Di sicuro, promette la Simo nazionale, “non sarò sobria. Non è da me. Da gente dello spettacolo ci si aspetta qualcosa di spettacolare”.