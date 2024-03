Veronica Gentili: "Sono stata in analisi per 10 anni". Il fidanzato

«Sono tre anni che mia madre non c'è più». La giornalista e conduttrice de "Le Iene" Veronica Gentili si racconta a Verissimo. Parla della sua famiglia, del rapporto con il padre e le sorelle. «I miei si erano separati». Poi parla delle sue passioni. «Una è la psicoanalisi, infatti mia sorella è una psicanalista». Spiega alla collega che da anni va in analisi. Perché? «Momenti di conflitti con la madre, ero ansiosa». Un percorso molto lungo. «Sono stata seguita per 10 anni».

Inizia poi un videomessaggio da Boston da parte del fratello, che racconta il passato di Veronca Gentili. «Sei una zia molto affettuosa», dice il fratello.

E la giornalista si commuove, non riesce a trattenere le lacrime in diretta. «I miei fratelli mi hanno visto crescere e cambiare», aggiunge la Gentili.

Il fidanzato

«Sono 10 anni che sto con il mio fidanzato», svela alla Toffanin. Matrimonio? «Non ci pensiamo ancora, non è una nostra priorità». Anche perché la Gentili non svela molto della sua vita privata. Anzi, è stata anche infastidita dal gossip con Travaglio.