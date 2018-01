Trenta puntate di Montalbano, Scicli festeggia e apre Commissariato gratis

Scicli - Il 12 e il 19 febbraio Rai Uno trasmetterà le due nuove puntate del Commissario Montalbano, la numero 29 e la numero 30 dell'amata serie televisiva. L'amministrazione comunale di Scicli ha deciso di festeggiare il già annunciato successo dei due attesissimi episodi, ancora una volta girati in buona misura a Scicli.

“La giunta Giannone - annuncia il vicesindaco con delega al turismo, Caterina Riccotti- aprirà gratuitamente ai visitatori il set cinematografico che ospita il commissariato, al piano terra del Municipio, e la stanza del sindaco, set dell'ufficio del questore Luca Bonetti Alderighi”.

Gli orari di apertura saranno, sabato e domenica, dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. L'apertura sarà garantita da giovani volontari delle associazioni culturali della città, e fra essi anche giovani con diverse abilità. Grazie alla disponibilità della Palomar Spa di Carlo Degli Esposti, illuminato produttore della fiction che crede nella crescita culturale del territorio, nei due giorni precedenti la nuova puntata dello sceneggiato Scicli festeggerà il suo commissario con l'apertura del sito culturale. Sarà possibile visitare la stanza di Catarella, di Fazio, di Mimì Augello e l'ufficio di Salvo Montalbano.

Saranno i giorni del Carnevale della Stradanuova, antica festa popolare della città, e in questo senso l'iniziativa vuole diventare un'occasione di destagionalizzazione in favore di quei turisti che vogliano scegliere Scicli come destinazione turistica invernale. Un inedito.