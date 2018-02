Montalbano orfano di Marcello Perracchio

Tornano i nuovi episodi de "Il Commissario Montalbano" e stasera tutti davanti alla tv su Rai 1 con "La giostra degli scambi", tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Nei nuovi episodi di Montalbano ci sarà spazio anche per l’amore, filo conduttore delle puntate, ed è quello tra il commissario e l’eterna fidanzata Livia (interpretata da Sonia Bergamasco). E ci sarà spazio anche per il matrimonio allestito in spiaggia, proprio sotto la casa di Montalbano, ovvero la Punta Secca della realtà. Su quanto durerà questo matrimonio, si accettano scommesse. Il 19 febbraio sarà invece trasmesso "Amore", tratto dai racconti dello scrittore siciliano e dalle raccolte "Un mese con Montalbano" e "Gli arancini di Montalbano".

Ancora una volta il turismo ibleo si affida alla potente fiction Rai per veicolare i suoi luoghi incantevoli e quasi incontaminati. Luca Zingaretti si è detto orgoglioso di questi nuovi episodi, in cui si parla di amori, anche sbagliati, in un momento storico così difficile. "La giostra degli scambi" andrà in onda questa sera in prima visione su Rai 1 per la regia di Alberto Sironi. A far parte del cast, oltre a Luca Zingaretti anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sebastiano Lo Monaco, Angelo Russo, Roberto Nobile e Giovanni Guardiano, con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio e Sonia Bergamasco.

Ci sarà, però, un grande assente: Marcello Perracchio, il lamentoso dottor Pasquano, venuto a mancare nei mesi scorsi. Il personaggio del dottor Pasquano, viste le precarie condizioni di Perracchio, fu eliminato dalla sceneggiatura ancor prima della scomparsa dell’attore ragusano non girando, difatti, quest'ultima serie tv. Mancheranno molto, allo spettatore, le sue "rotture di cabbasisi".

Per quanto riguarda la trama dell'episodio di stasera: a Vigata avvengono continuamente strane aggressioni e rapimenti con un continuo scambio di persona. Una ragazza viene narcotizzata e poi rilasciata illesa apparentemente senza alcun motivo. Una disavventura che capita anche ad altre due persone, mentre un commerciante invece viene trovato morto. Qual è’ il fil rouge che lega i due episodi apparentemente scollegati? Toccherà ancora una volta al commissario Montalbano riuscire a risolvere l’enigma. La gran parte dell'episodio è stato girato a Scicli, città molto amata dall'attore Luca Zingaretti, anche se non mancano altre località della provincia di Ragusa.