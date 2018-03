Apre l'aeronautico a Rosolini

Rosolini- L’Istituto d’Istruzione Superiore Archimede spicca il volo e lo fa sul serio gra- zie all’Indirizzo Aeronautico che dal prossimo anno scolastico, 2018/2019, andrà a completare la già ampia offerta formativa dello storico istituto rosolinese.

La notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi in seguito all’apposizione della firma da parte dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla. Profonda la soddisfazione espressa dal dirigente scolastico Giuseppe Martino che vede raggiungere uno degli obiettivi che si era posto sin dal suo insediamento nella scuola che lo scorso anno, sotto la sua dirigenza, si è classificata prima in Italia nel progetto Erasmus Plus, Azione Chiave 1, valutata dall’Indire come esempio di best practice sul piano nazionale.

“L’attivazione del neonato indirizzo rappresenta un grande successo per la scuola sicu- ramente ma più in generale per la città di Rosolini tutta dato che l’Archimede sarà l’unico Istituto Tecnico Aeronautico nel territorio tra Catania e Ragusa. L’idea di offri- re anche questo indirizzo ai nostri ragazzi - commenta Martino- nasce dalla volontà di andare incontro alla domanda del mercato del lavoro e realizzare i sogni di tantissimi giovani che aspirano a una carriera nel mondo dell’aeronautica, un settore che però oggi richiede profili qualificati e figure altamente specializzate”.

Il biennio dell’Aeronautico è comune all’Indirizzo ITIS mentre, nel corso del triennio si potrà optare per le articolazioni “Conduzione del mezzo aereo” o “Logistica”. Per lo sviluppo delle discipline di indirizzo è in atto la realizzazione di nuovi laboratori con simulatori di volo e del traffico aereo. Il nuovo indirizzo si interfaccia coerentemente con alcuni degli indirizzi già esistenti all’Archimede; nel mondo dell’aeronautica, infatti, trovano sbocco lavorativo sia i tecnici elettronici che elettrotecnici ed anche lo studio delle lingue straniere riceve un ulteriore stimolo.

A parlare del piano di studi, delle opportunità offerte e delle prospettive future dell’Ae- ronautico, indirizzo per cui ancora per pochi giorni è possibile effettuare l’iscrizione diretta, sarà lo stesso dirigente scolastico che ha indetto per lunedì 5 marzo, alle ore 18, una conferenza stampa di presentazione aperta alla cittadinanza nei locali della sede centrale di Via Sipione 147.