Peppe Ottaviano, l’ultima partita al biliardo dell’uomo della punteggiatura

È stata eseguita oggi pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica l’autopsia sul corpo di Peppe Ottaviano, il 40enne sciclitano ucciso sabato sera nella sua casa di via Manenti dopo una serata trascorsa con almeno un uomo e una donna, quest’ultima pare di Scicli.

Dopo quattro ore di esami, sarebbe apparso chiaro che Peppe è morto per le botte subite. Nessun accoltellamento, nessuno strangolamento.

L’autopsia era il tassello mancante alle indagini che porteranno con certezza all’arresto degli autori dell’assassino. Gli organi inquirenti smentiscono la circostanza della presenza di ingenti somme di denaro contante nel portafoglio dell’uomo, particolare questo svelato da Rai Uno nei giorni scorsi.

Sul tavolo da biliardo i birilli degli assassini cadranno uno dopo l’altro.

Peppe Ottaviano sin da adolescente aveva dimostrato una intelligenza vivacissima, “superiore” come si dice in questi casi. Riusciva a fare operazioni di grande concentrazione intellettuale e a giocare contemporaneamente prendendosi gioco dei suoi interlocutori.

Il suo gioco preferito?

Il biliardo. Mandava in buca le biglie una dopo l’altra e poi inanellava il filotto facendo cadere i birilli in sequenza, come inermi soldatini di piombo.

Aveva un’altra “fissa”, come si dice oggi. Per la punteggiatura. Scriveva benissimo in italiano, anche quando si trattava di messaggi sms o whatsapp, vergati con un’attenzione spasmodica per i punti e le virgole. L’attenzione al dettaglio, alla bella forma italiana, al senso delle pause, dei silenzi nella parola scritta erano la sua cifra riconoscibile nei messaggini.

Le indagini sono al punto finale. Le prove sono diverse e molteplici. Si attende la steccata finale della Procura e dei carabinieri.

Punto.