Peppe Ottaviano ucciso a botte

Scicli - Peppe Ottaviano è stato ucciso a botte.

Si delineano i contorni dell’omicidio di cui è stato vittima il 40enne di Scicli trovato esanime con ferite al volto e al capo domenica sera nella sua abitazione di via Manenti al civico 1.

I Ris stamani si sono recati nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Modica per effettuare alcuni prelievi biologici specifici dal corpo dell’uomo, e, contrariamente alle attese (si diceva che stamattina avrebbero terminato il loro lavoro a Scicli) torneranno oggi pomeriggio nella casa di via Manenti dove Peppe abitava con la mamma, assente al momento dell’omicidio perché in visita alla figlia maggiore, nel nord Italia. La casa è sotto sequestro.

E sono dodici le persone interrogate dai carabinieri, tra familiari e amici. Già, gli amici, le frequentazioni, il sistema di relazioni di Peppe è il nodo investigativo più importante. Un ragazzo con delle fragilità, Peppe, che erano state attenzionate anche dal sistema sanitario. I carabinieri dicono al momento di non avere alcun sospetto ma la sensazione è che ad autopsia effettuata, tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, nel fine settimana potrebbe arrivare l’iscrizione nel registro degli indagati, se non direttamente l’arresto, per gli autori dell’omicidio.