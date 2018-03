Eugenio Scalfari: Se Di Maio è il leader della moderna sinistra, io lo voto

Roma - Eugenio Scalfari lascia tutti a bocca aperta nel corso della trasmissione DiMartedì, condotta da Giovanni Floris, stasera su La 7. "Se Luigi Di Maio diventa il leader dell'aggregazione fra Cinquestelle e il Pd senza Renzi, vuol dire che Di Maio interpreta il moderno centrosinistra. E questo vuol dire che io lo voterò". Il fondatore del quotidiano La Repubblica offre la propria originale interpretazione del voto, spiegando che l'elettorato Cinquestelle è in realtà omologo, e in buona misura proveniente, dal centrosinistra. "Ragion per cui il Movimento, diventato Partito, è l'alternativa al populismo di destra di Salvini e Berlusconi".