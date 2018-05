Il Commissario Montalbano torna a girare a Modica

Modica - Si svolgeranno giorno 11 maggio nei pressi di S.Giorgio le riprese del “Commissario Montalbano”. La Città della Contea riaccoglie nuovamente il Commissario più famoso della televisione che ha contribuito negli anni a diffondere in tutta Europa l’immagine di Modica. Per l’occasione la Palomar (Agenzia di Produzione del Commissario Montalbano) sta montando delle luminarie nei pressi della Chiesa Madre per riprodurre il clima di festa nel quale è ambientata la puntata in oggetto. Il traffico veicolare subirà dei cambiamenti per tutta la durata delle riprese.