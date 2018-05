Urla in un condominio, intervento dei poliziotti e lui li aggredisce

Ragusa - E' stato arrestato per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari che, la notte scorsa, in preda ai fumi dell’alcol, ha colpito ripetutamente gli agenti in servizio di Volante accorsi in un‘abitazione del centro.

In piena notte è arrivata la chiamata al 113 che segnalava delle urla, probabilmente d’aiuto, provenienti da un’abitazione del centro storico superiore di Ragusa.

Giunti sul posto hanno cercato un modo per accedere all’abitazione da cui effettivamente provenivano urla e trambusto.

Appena entrati uno dei presenti, cittadino di origini nigeriane, ha iniziato ad inveire contro gli agenti scagliandosi improvvisamente contro di loro con pugni e calci, fino a provocargli lesioni personali con prognosi di 5 giorni.

Il poliziotto, nonostante le lesioni riportate al torace è riuscito a bloccare l’uomo, esagitato anche per l’abuso di sostanze alcoliche, e ad assicuralo all’interno dell’autovettura di servizio.



Anche negli Uffici della Questura l’extracomunitario ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile verso gli agenti.

L'uomo, Odoruyi Godwin, cittadino nigeriano, 43 anni, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Ufficio Immigrazione ha avviato la procedura di valutazione in merito alla revoca del permesso di soggiorno.

In data odierna il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto.