Lo Street Food Fest a Catania, il programma

Catania - Panelle e crocché, pane ca’ meusa e carne di cavallo ma anche sfincione bagherese, focaccia con la ricotta e pane cunzato trapanese, e poi ancora arrosticini abruzzesi, gnocco fritto e tigelle bolognesi, salsicce e pizza fritta.

Sono solo alcuni dei cibi di strada che si potranno gustare in Via Etnea dal 17 a 20 maggio. Una proposta ricca e variegata impreziosita dalla presenza di tante specialità provenienti dalle cucine del mondo: basta un boccone per volare in Thailandia con il pad thai e il kai satè, o in Messico con il goloso burrito con chili, oppure ancora assaporare tutto il fascino della Spagna con la mitica paella e le tapas di carne.

Oltre trenta proposte di cibi di strada provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dal mondo si incontrano e fanno festa nel centro storico di Catania.

Street Food Fest riserva un programma ricco di eventi con approfondimento culturali, cooking show, musica e spettacoli.

"Spazio Gourmet” in piazza Stesicoro: la gustosa rassegna a cura di Andrea Graziano, founder di Fud Bottega Sicula, e Francesco Lelio direttore tecnico del Festival che coinvolgerà noti chef del territorio ed esperti del settore. Tanti gli incontri con volti noti del giornalismo enogastronomico e cuochi blasonati, saranno con noi: Edoardo Raspelli, noto conduttore tv; Alfonso Isinelli, giornalista enogastronomico; Massimo Bernardi direttore di Dissapore.it; Nino Aiello giornalista e gastronomo. E poi ancora gli chef: Lorenzo Ruta, Giuseppe Bonsignore, Salvatore Gambuzza, Alfio Visalli, Dario Di Liberto, Valentina Chiaramonte, Salvatore Vicari, Gaetano Romeres, Giovanni Capizzi e tanti altri.



Premio Street Food Fest: chef e ristoratori provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dal mondo, faranno a gara per presentare le loro migliori proposte di cucina di strada e concorrere all’ambito premio che una severa giuria consegnerà al vincitore domenica 20 maggio.

Musica live, spettacoli e animazione itinerante. Saranno moltissimi gli artisti che si esibiranno sui due palchi allestiti lungo via Etnea.