Il Volo al teatro antico di Taormina

Taormina - Dopo un 2017 travolgente, caratterizzato dal successo mondiale del progetto “NOTTE MAGICA - A Tribute To The Three Tenors”, IL VOLO torna in Italia a luglio per una serie di concerti nelle location più affascinanti del nostro Paese, tra cui quella al Teatro Antico di Taormina il prossimo 28 luglio. Una serata speciale a favore del Comitato Sicilia di AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - per sostenere innovativi progetti di ricerca sui tumori pediatrici. I biglietti per la data siciliana sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abilitati.

È trascorso un anno da quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato sui palcoscenici di tutto il Mondo uno spettacolo in cui le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si sono alternate con brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera.



I brani estratti dal tributo ai tre tenori saranno, a grande richiesta, la colonna portante anche dello spettacolo di questa estate che, oltre al VOLO, vedrà sul palco l’orchestra. All’interno dello show non mancheranno alcuni brani di matrice pop e altre sorprese.

“Sabato 28 luglio saremo al Teatro Antico di Taormina per una serata speciale che ha un obiettivo cui teniamo moltissimo: raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca sui tumori pediatrici di AIRC – spiegano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - Tutti noi vorremmo non dover parlare più di cancro, soprattutto quando tocca i più piccoli. Per questo dobbiamo sostenere i ricercatori impegnati a trovare le terapie più efficaci per curare il 100% dei bambini. Vi aspettiamo numerosissimi a Taormina per dire tutti insieme: ‘Contro il cancro io ci sono’!”



Il 1 luglio 2016 in Piazza Santa Croce a Firenze Il Volo ha portato in scena per la prima volta “NOTTE MAGICA - Tributo ai Tre Tenori”, trasmesso in prima serata su Canale 5; lo spettacolo ha visto la straordinaria partecipazione di Placido Domingo e ha segnato l’inizio di una tournée mondiale che ha debuttato il 4 marzo al Radio City Music Hall di New York, registrando il tutto esaurito. Dopo 15 tappe negli Stati Uniti tutte sold out, il tour è arrivato con successo travolgente prima in Europa per 29 date e da settembre 2017 in America Latina per poi finire a dicembre in Giappone.

Il concerto “NOTTE MAGICA – Tributo ai Tre Tenori” è stato ripreso e trasmesso negli Stati Uniti dalla rete televisiva nazionale PBS, in Italia da Canale 5 e, a partire da giugno dello scorso anno è stato trasmesso in oltre 500 sale cinematografiche in Italia e nel mondo.



AIRC ringrazia Cooperativa AR.CO. Soc. Agricola, Enel spa, Gruppo “Caronte & Tourist”, TRAFIME s.p.a., per il sostegno alla missione e Puntoeacapo per la collaborazione all’organizzazione dell’evento.

Biglietti: disponibili nei punti vendita abilitati e su ticketone.it a partire da 40 euro.

Informazioni - AIRC Comitato Sicilia - Tel. 091/6110340 - 091/329264 - Email: com.sicilia@airc.it

Il Comitato Sicilia di AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - presieduto da Riccardo Vigneri, è attivo dal 1987 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per i ricercatori della Regione, nel solo ultimo anno, sono stati deliberati oltre 920.000 euro per il finanziamento di 9 progetti di ricerca.