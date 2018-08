Fedez e Ferragni, l'invito al matrimonio è in 3D. VIDEO

Noto - Fedez e Chiara Ferragni, il Royal wedding all'italiana preceduto da un invito è in 3d, con le sagome dei due sposi con allegato un pop-up, dal titolo «The Ferragnez», in cui i futuri marito e moglie si abbracciano al centro di un palmeto, sotto un romantico cielo stellato e una pioggia di fuochi d’artificio. C'è già un hashtag ufficiale: #TheFerragnez.

Il rapper e l'influencer si giureranno il loro amore, come vuole la tradizione, di sabato, poco più di un anno dopo la proposta. Era il 7 maggio 2017, giorno del 30° compleanno della Ferragni e durante un concerto all'Arena di Verona, un emozionatissimo Fedez improvvisamente s'inginocchiò davanti alla sua fidanzata con un anello in mano.

I festeggiamenti dovrebbero durare più di una giornata. Il rito sarà civile. Da celebrare, magari, a Palazzo Ducezio, che si trova esattamente dall'altro lato della famosa piazza. Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, celebre per aver intonato - chitarra alla mano - alcune strofe di Noemi e di Marco Mengoni durante le sue omelie, avrebbe però già composto un brano da regalare alla coppia.

Una decina di giorni fa l’addio al nubilato della futura sposa. Chiara ha scelto Ibiza: prima l’annuncio sui social, video in aeroporto con gli amici che indossavano tutti capi con dietro la scritta con il nome della futura sposa. L’isola spagnola ha accolto la fashion blogger con al seguito sorelle e amici sabato 14 luglio per tutto il weekend. Ad accompagnarla in quell'occasione le due sorelle, Valentina, che ha seguito le orme di Chiara diventando anche lei fashion blogger, e Francesca, che è invece dentista. Con lei anche Gilda Ambrosio, designer di Attico, Veronica Ferraro e Chiara Biasi, Manuele Mameli, il truccatore di fiducia della futura sposa, gli amici Carlo Mengucci, Angelo Tropea, Giuliano Calza e dagli Usa per l'occasione le amiche Pardis Zarei e Rachel Zeilic.

Intanto il 18 luglio a Rozzano Chiara e Fedez hanno firmato la promessa di nozze. In tenuta sportiva, lui in canottiera rossa da basket, lei con una camicia nera con delle banane e degli shorts da ciclista, i due hanno sbrigato le ultime pratiche burocratiche prima del «sì».

L’invito «social» ha svelato un altro dettaglio: ci sarà una ruota panoramica e migliaia di lucine colorate. Il tema potrebbe essere quindi ispirato al Coachella, il celebre festival californiano a cui Chiara ha sempre partecipato. L’unica eccezione quest’anno: ha saltato l’appuntamento per la nascita di Leone, venuto al mondo lo scorso 19 aprile.

A quanto pare, Chiara Ferragni e Fedez arriveranno in Sicilia il 31 agosto. Il 1 settembre ci sarà la cerimonia, a cui secondo i rumors dovrebbero seguire ben tre giorni di festeggiamenti presso la tenuta Dimora delle Balze, con musica, fiori, lucine colorate e ruote panoramiche. Abito da sposa: top secret. Qualcuno dice che potrebbe esserci un intervento vistoso di Dolce & Gabbana in tutta la festa di nozze.