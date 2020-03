Nuova norma: al supermercato solo una volta al giorno

Palermo - Basta ai furbetti della bresaola. A quanti coiè alle 9,30 del mattino comprano il pane, alle 10,30 tornano al market per comprare la bresaola, alle 12,30 ritornano all'alimentari per comprare il formaggio.

Il nuovo decreto del Presidente della Regione Siciliana, varato stasera stabilisce: "Ulteriori misure. Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione".