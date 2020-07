Dieta ferrea per dimagrire velocemente

Dimagriamo perché mangiamo meno di quello che consumiamo, il bilancio calorico è alla base della perdita di peso. Tutte le diete funzionano perchè tutte (inconsapevolmente) creano un deficit energetico. Ma tutte le diete falliscono per motivi psicologici, perchè le persone perdono la motivazione ed iniziano a sgarrare. Intorno al business del dimagrimento e delle diete girano miliardi. Sul web e sui giornali vengono proposti ogni genere di diete, trucco, prodotto, ma le persone spesso perdono soldi ma non dimagriscono. Per dimagrire e perdere peso in modo efficace e nel modo più rapido possibile, molti sono disposti a fare qualsiasi cosa: dalla dieta più assurda fino ad assumere le pastiglie miracolose.

Per dimagrire realmente con una dieta e velocemente ci sono tante strade, ma nessun trucco magico. Dieta ferrea si oppure no per dimagrire velocemente? L'importante è essere costanti nel tempo e non uscire dai binari. Per questo dimagrire è così difficile specialmente se si desidera farlo velocemente e senza una dieta adeguata.

Cosa si intende per dieta ferrea?

Possiamo dire che una dieta ferrea è un regime alimentare o un approccio nutrizionale con alcune caratteristiche essenziali. Prima tra tutte, una dieta ferrea deve essere seguita con estremo rigore e attenzione per permettere di ottenere risultati visibili e, soprattutto, soddisfacenti. Non a caso, un controllo nelle quantità e nella tipologia di alimenti, riuscirà a farci cambiare idea sulla dieta. Vedremo come poter perdere peso anche mangiando, in modo sano e controllato naturalmente. Vi sembra incredibile? Il presupposto importante da cui partire è che è possibile perdere peso anche mangiando. Un regime come quello di dieta ferrea deve, in poco tempo, entrare a far parte della nostra routine. Non solo, una dieta ferrea deve diventare una abitudine se desideriamo notare risultati adeguati. Questo non significa però che saremo costretti, per il resto dei nostri giorni, a fare massima attenzione a tutto ciò che mangiamo. Senza ombra di dubbio, però all'inizio di un percorso di dimagrimento, sarà necessario rispettare alcune regole fondamentali. Essere affiancati da un medico esperto di alimentazione o da un nutrizionista, è sempre molto importante prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta. Un altro argomento degno di nota però, quando parliamo di perdita di peso, è la motivazione insieme all'aspetto psicologico.

Dieta Ferrea: un esempio per Dimagrire Velocemente

Dieta Ferrea per Dimagrire Velocemente, quali sono le caratteristiche che una dieta di questo tipo deve avere per permettere una perdita di peso veloce? Scegliere un regime alimentare, anche se rigido e ben strutturato, non pensato per le proprie esigenze non porta ad un risultato soddisfacente. Affiancarsi ad un esperto include anche questo vantaggio, capace di aumentare la nostra motivazione e di farci raggiungere più rapidamente all’obiettivo. Esistono alcune strategie e alcune tips che dobbiamo tenere a mente per creare una dieta ferrea efficace e adatta a noi. Come sempre, è meglio abbandonare il fai-da-te e affidarsi a qualcuno che l'argomento lo conosce e lo padroneggia. Una delle tecniche che viene adottata più spesso, per dimagrire velocemente, è quella di eliminare grandi categorie di nutrienti senza fare un vero e proprio calcolo delle calorie. In questo modo, non mangiamo più carboidrati, zuccheri o grassi di origine non vegetale senza però effettuare un calcolo preciso e adeguato del deficit calorico. Questo avviene perché non siamo degli esperti e certe cose non possiamo saperle. In poche parole, per ottenere un calo di peso, dobbiamo avere ben presente il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo. Quanto pesiamo, quanti anni abbiamo, quanto siamo alti e a che peso vorremmo arrivare. Non solo, anche il nostro stile di vita ricopre un ruolo centrale. Una vita sedentaria, con poco movimento, necessità un deficit calorico maggiore perché consumiamo meno energie. Non a caso, se eliminiamo troppe calorie rispetto a quelle che consumiamo nell'arco della nostra giornata, rischiamo di andare incontro a veri e propri attacchi di fame. Perderemo peso ma lo riacquisteremo altrettanto velocemente. Un conteggio delle calorie risulta quindi essenziale per ottenere un buon risultato ma può non essere sufficiente. Non tutti coloro, infatti, che iniziano ad assumere un quantitativo di calore più controllato riescono a dimagrire velocemente. A che cosa può essere dovuto questo fallimento? A tanti fattori differenti certamente.

Dieta ferrea per dimagrire velocemente vantaggi e svantaggi

Ci siamo accorti che ci sono vantaggi e svantaggi nel seguire una dieta rigida. È facile fare una dieta ferrea per una settimana, è difficile però farlo per un periodo di tempo medio-lungo. Purtroppo i risultati arrivano non se cerchiamo di dimagrire velocemente, ma se stiamo a dieta per mesi e con costanza. Le prime settimane portano a perdere molto peso, ma il dimagrimento è in realtà appena iniziato. Perdiamo acqua, glicogeno ma poco grasso. La perdita del tessuto adiposo è lenta e costante. Tutte le diete funzionano perché tutte (inconsapevolmente) creano un deficit energetico. Ma tutte le diete falliscono per motivi psicologici, perché le persone perdono di motivazione ed iniziano a sgarrare. Se invece vogliamo seguire una dieta rigida, l'impegno sarà nettamente maggiore ma possiamo sicuramente aspettarci risultati migliori.

Le regole da seguire per una dieta ferrea saranno:

Prendersi almeno due settimane per calcolarsi il TDEE (come calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero). Verificare di assumere almeno 28-32 kcal/kg per l'uomo e 26-30 kcal/kg per la donna. Altrimenti prima di tagliare le calorie fare un reset metabolico. È il deficit calorico a far perdere peso, non tagliare i carboidrati, anzi una buona quota permetterà di rimanere reattivo anche seguendo una dieta ipocalorica.

Non esistono segreti per dimagrire velocemente

Non ci sono macronutrienti pericolosi, orari strani da rispettare, abbinamenti da fare, alimenti da salvare o altri da condannare. Esiste solo il tuo impegno associato ad una buona conoscenza della fisiologia, biochimica ed endocrinologia umana. Conosci, applica, ottieni, sta tutto qui, ma senza perseveranza sappi che rimani senza risultato. Purtroppo la dieta ferrea per dimagrire velocemente molto spesso funziona nel breve termine e poi si torna come prima, puoi anche perdere 5kg in un mese ma poi ne acquisterai, nel tempo, facilmente 6kg.

La dieta per dimagrire e perdere peso velocemente passa sempre da un deficit calorico

Lo sappiamo oggi parlare di calorie è da sfigati. Non contano le calorie, conta l'energia del sole, la bontà di spirito e la qualità degli alimenti. Se mangi cibi sani, se ti nutri di cibi vivi, dimagrisci. Ecco queste sono cazzate, la dieta per dimagrire in modo efficace non si basa sulla broscience ma sulla fisiologia. E la fisiologia ci dice che le cellule non riconosco se il glucosio che le arriva è preso dal gelato, dall’insalata o dalla pasta, per loro è semplicemente C6 H12 O6. Quando la cellula ha energia innesca processi anabolici, quando non ne ha innesca quelli catabolici. Quindi per dimagrire l’organismo deve prendere macromolecole, spezzettare in micro molecole e consumarle per dare vita a qualcos’altro (nuove molecole, ATP, calore). Per perdere peso il nostro flusso energetico (bilancio lipidico) deve essere in negativo, quindi meno calorie di quante ne servono per mantenere l’omeostasi (equilibrio). La qualità degli alimenti è estremamente importante per la salute e per avere un miglior senso di sazietà durante la giornata, ma è la quantità il fattore principale che determina se ingrassiamo o dimagriamo.