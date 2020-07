Se vi siete accorti che siete gonfi o appesantiti e avete accumulato chili di troppo, non perdete tempo e mettetevi sotto per dimagrire in fretta per cercare di perdere quei 4-5 e ritrovare così la vostra forma fisica. Pensare di perdere 5 kg in una settimana seguendo una dieta significa fare il digiuno o azzardare diete pericolose che possono danneggiare la nostra salute. L'ideale è seguire un programma con alcuni consigli da seguire per almeno sette giorni in modo da bruciare i grassi in eccesso senza però mettere a repentaglio la salute. Basterà essere costanti e fare qualche piccola rinuncia ma senza fare troppi sacrifici. Il primo grande passo da compiere è quello di cambiare un po’ la nostra routine quotidiana, ricordandoci che qualche sacrificio è necessario per riuscire a raggiungere l’obiettivo. È vero, forse è il passo più difficile da fare ma se vuoi riuscire a perdere 5 kg in una settimana devi cambiare la tua dieta, seguendone una a basso contenuto di carboidrati per pochi giorni.

Quale sono le cose da fare per dimagrire in fretta senza troppe rinunce?

Ecco una serie di suggerimenti che vi aiuteranno a perdere peso in una settimana, vi basterà seguire con costanza ogni giorno per ottenere i risultati sperati: dimagrire in fretta 5 kg in una settimana. Vi sentirete man mano più leggere e vi verrà la voglia di continuare.

- Una dieta sana ed equilibrata,

- Bere tanta acqua,

- Muoversi di più.

Ma si possono perdere fino a 5 Kg in una settimana? Sì, grazie alla dieta lampo

Si tratta di una dieta di una settimana che consente di tornare in forma in pochissimo tempo, sgonfiando la pancia ed eliminando i liquidi in eccesso. Per farlo basta tagliare le calorie assunte, ridurre i carboidrati e bilanciarli con grassi e proteine, ma soprattutto bere tanta acqua e riattivare il funzionamento dell’intestino. Risultato? – 5 kg in soli 7 giorni.

Come sempre vi suggeriamo, prima di iniziare una dieta di questo tipo è fondamentale chiedere consiglio a un medico, per capire se il regime alimentare è compatibile con il proprio quadro clinico ed evitare così eventuali problemi. Una volta ottenuto il via libera, potrete iniziare questa dieta veloce per ottenere risultati in poco tempo e tornare a sentirvi in forma in men che non si dica.

Come si possono perdere 5 kg in poco tempo?

In alcuni casi può essere necessario dimagrire più velocemente, magari per rimettersi in forma dopo le feste o in vista di un'occasione speciale, come un matrimonio ad esempio. In queste circostanze è possibile perdere fino a 5 kg in una sola settimana seguendo regimi alimentari particolarmente restrittivi, come una dieta lampo. I regimi restrittivi della dieta lampo, però non vanno per nessun motivo prolungati oltre il periodo consigliato (nel caso di quello che vi suggeriamo di seguito, quindi, 7 giorni). Questo perché si tratta di diete eccessivamente limitanti e sbilanciate, che a lungo andare potrebbero causare problemi. Lo scopo principale di questa dieta è quello di accelerare il metabolismo e far perdere peso in poco tempo.

Dieta lampo: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena?

Come fare una dieta lampo per perdere 5 kg in una settimana? La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Fra un pasto e l'altro eliminate la fame e drenare i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite. Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino.

Dieta lampo: il menu tipo. Ecco un esempio di cibi e porzioni per una giornata tipo (ricordate che variare è importante, anche quando si è a dieta):

Colazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali

Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca

Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un'insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate

Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle

Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale.

Consigli per dimagrire 5 kg in una settimana

Vediamo ora alcuni consigli utili e regole d’oro se volete perdere peso in poco tempo, in modo sicuro ed efficace.

Bere tanto: idratasi aiuta a dimagrire. Ricordatevi di bere ogni giorno almeno due litri d’acqua, idratando costantemente anche con tisane e tè verde. Bere molta acqua vi aiuterà a riattivare i muscoli e bruciare calorie: sembra strano, ma dimagrire bevendo acqua è possibile, lo dice la scienza. Se vuoi perdere 5 kg in una settimana è necessario dire addio a bevande gasate, succhi di frutta ed energy drink, che sono spesso carichi di zuccheri e calorie aggiuntive che possono fare guadagnare velocemente peso, anche e soprattutto quello perso con tanta fatica. Bere acqua aumenta invece il senso di sazietà e permette di non avvertire il contraccolpo del taglio di calorie. Si può anche optare per le acque aromatizzate per depurare l’organismo, ovvero le detox, preparate con frutta e verdura e molto facili da fare a casa.

Puoi inoltre sorseggiare un tè verde o matcha per aiutarti a perdere peso: sono bevente cariche di antiossidanti che possono aiutare ad aumentare la perdita di peso e contribuire a un'accelerazione del metabolismo.

Vai a letto 4 ore dopo l'ultimo pasto. Non è un'esagerazione: se vuoi perdere 5 kg in una settimana devi finire i pasti della giornata almeno 4 ore prima di andare a letto. Darci un taglio con gli snack notturni può aiutarti a ridurre le calorie, soprattutto se si tende a mangiare un sacco di snack durante la notte.

Cibi consigliati per chi è a dieta

Quando decidete di mettervi a dieta, preferite la carne bianca e il pesce azzurro, scegliete di mangiare formaggi magri, uova, legumi, cereali integrali, frutta e verdura. La cosa più importante sarà il modo di cucinarli. A questo proposito vi consigliamo l'acquisto di una vaporiera, che vi permetterà di cuocere il cibo conservando i sapori, senza l'aggiunta del condimento.

Cibi da evitare quando si è a dieta e si vuole perdere peso velocemente

Perché una dieta così rapida possa funzionare dovete dire addio agli sgarri. Niente cioccolata, evitate le bibite gassate, i formaggi, i salumi, la carne rossa, il pesce grasso, il pane e la pasta di farina bianca ed evitate le bevande alcoliche.

Non saltare i pasti durante la dieta

Anche quando si è a dieta, è importante consumare comunque 5 pasti al giorno. Questo perché mangiare spesso tiene attivo il vostro metabolismo e vi evita di accumulare troppa fame tra un pasto e l'altro. Assolutamente vietato quindi saltare i pasti, perché si rischia di ottenere l'effetto contrario.

Fare attività fisica costante durante la dieta

Se volete dimagrire velocemente e perdere peso dovete praticare una qualsiasi attività fisica per almeno due, meglio se tre volte a settimana. Almeno trenta minuti. Cercate di eliminare anche le cattive abitudini, evitando di fare le ore piccole, di bere alcool e fumare. Rivolgersi a un nutrizionista.

Se avete deciso di recuperare la linea in poco tempo, dimagrendo velocemente la cosa migliore che potete fare è quella di prendere un appuntamento con un medico specialista, che s’informerà sulle vostre abitudini ed elaborerà il regime alimentare adatto a voi. In questo modo riuscirete a ritrovare e mantenere il vostro peso ideale in modo sicuro ed efficace.