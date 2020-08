Rubati computer alla scuola Pappalardo di Vittoria

Vittoria - Ladri in azione all’istituto Comprensivo Pappalardo di Vittoria. Ignoti, nel pomeriggio di ieri, si sono introdotti all’interno del plesso scolastico di via Primo Maggio forzando alcune finestre. I malviventi saliti sino all’ultimo piano, hanno scardinato una porta blindata ed hanno rubato 16 notebook e 3 pc, oltre a materiale scolastico vario. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Vittoria che hanno già avviato le indagini.

“Inaccettabili simili azioni criminali, che oltre a danneggiare gli istituti scolastici, anche in vista di una augurabile ripresa dell’attività scolastica, è contro ogni cultura del rispetto delle regole e delle leggi, in un settore assolutamente fondamentale per la crescita civile, etica e morale delle nuove generazioni. Tutti i cittadini dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale di controllo di vicinato per cercare di evitare questi scempi e sostenere l’azione di prevenzione delle Forze di Polizia”- ha commentato il Commissari straordinario Filippo Dispenza. Sull’episodio è intervenuta anche la dottoressa Giovanna Termini, Commissario straordinario, che ha sottolineato come sia opportuno ”segnalare episodi di questo genere, immediatamente e direttamente, alle forze di polizia prima ancora che diffonderle con altri mezzi che, per quanto efficaci, non consentono il necessario e tempestivo intervento“.