Cambio di stagione: i migliori rimedi naturali

Già da settembre le ore di luce cominciano a diminuire. Le giornate si accorciano e quindi il nostro organismo deve abituarsi a questa diminuzione delle ore di luce. Il cambio di stagione, in particolare quello autunnale, comporta quindi stress perché dobbiamo adattarci a un nuovo clima e anche l'alimentazione deve adeguarsi. Uno dei principali sintomi che caratterizza il cambio di stagione è la stanchezza, oltre che la difficoltà di concentrazione, irritabilità, nervosismo, mal di testa. Inoltre abbiamo spesso sonno. I capelli e le unghie tendono a diventare più fragili mentre la pelle assume un colore opaco.

Per fortuna l'alimentazione può venirci in aiuto per affrontare nel migliore dei modi questo cambiamento.

Cambio di stagione e rimedi naturali

Per aiutare l'intestino possiamo ricorrere a rimedi naturali che ne favoriscono la regolarità, quali i semi di lino e i semi di chia, e il succo d'aloe. Sì anche agli alimenti fermentati e ai probiotici.

Tra i rimedi naturali per favorire l’adattamento dell’organismo al cambio di stagione possiamo considerare anche i bagni caldo-tiepidi con due o tre gocce di olio essenziale di lavanda prima di andare a cena. In particolare ci aiutano a rilassarci perché distendono i muscoli e favoriscono il relax mentale.

Anche in autunno finché possiamo concediamoci passeggiate all'aria aperta, magari in un parco se lo abbiamo a poca distanza di casa. E' importante quindi che non ci rinchiudiamo tra le quattro pareti domestiche. Anche frequentare un corso di ginnastica dolce può aiutarci. Mentre se decidiamo di rimanere in casa la sera possiamo praticare lo yoga, un ottimo anti-stress.

Le giornate autunnali ci spingono al raccoglimento e all'ascolto interiore. Allora approfittiamone per ascoltarci e prendiamoci cura di noi stessi, magari riprendendo la lettura di quel libro che ci ripromettiamo sempre di concludere. Insomma dedichiamoci a qualsiasi cosa ci faccia stare bene.