La dieta dimagrante di Jaques Fricker, perdere 2 chili a settimana

La Dieta Fricker, creata dal rinomato medico nutrizionista Jacques Fricker dell'ospedale Bichat di Parigi, sfata il mito delle diete lampo con un approccio a due fasi che punta alla perdita di peso sostenibile e duratura (fino a 2 kg a settimana). Ma non bisogna etichettarla come un'altra dieta veloce. La Dieta Fricker ha un ritmo tutto suo, con una prima fase che sorprende per la rapida perdita di peso, ma dopo, nella seconda fase, si rallenterà per puntare ad un risultato più duraturo. Abbiamo incontrato il Dr. Fricker alla Spa di Lily of the Valley a La Croix-Valmer dove da anni, in esclusiva, viene praticato con successo questo metodo dimagrante.

Dottor Fricker nel suo libro Dimagrire velocemente e bene. Perdere peso e mantenersi in forma mangiando con piacere, lei parla di una dieta in due fasi. Quali sono i principi chiave e quali vantaggi ha?

«Nella prima fase suggerisco di puntare su carne, pollame, pesce o uova e verdure cotte e/o crude, sia a pranzo che a cena. In aggiunta, anche quattro frutti e quattro latticini al giorno, distribuiti durante la giornata come si desidera (colazione, spuntino, dessert). Sì alla farina d'avena (nota anche come fiocchi d'avena) per chi la gradisce. Questa prima fase dura dalle due alle dodici settimane. Nella seconda fase, invece, gradualmente si possono incorporare amidi e pane. Questa fase dura quanto si desidera e i vantaggi a livello nutritivo e dietetico sono derivati dall'assunzione di proteine, vitamine e minerali, frutta, latticini e farina d'avena. Con questi alimenti si introducono i carboidrati e il piacere di mangiare qualcosa di dolce».

La sua dieta prevede un piano alimentare basato su tre pasti principali al giorno. Ci fa degli esempi?

«A colazione propongo una bevanda calda senza zucchero per l'idratazione, latticini per l'apporto di calcio e proteine, e uno o due frutti per l'apporto di fibre, vitamine e minerali. In caso di allergia al latte o preferenze alimentari, è possibile sostituire i latticini con uova, fette di prosciutto crudo sgrassato o 50 g di carne fredda. A pranzo e cena, invece, si dovrebbero includere circa 100-200 g di pollame, carne magra o pesce, accompagnati da almeno 200 g di verdure. L'antipasto, la zuppa o le verdure crude, così come dessert, frutta e/o yogurt, sono opzionali. È importante l'assunzione di acqua: considerando l'alto contenuto proteico della dieta, è consigliato bere almeno 2 litri di acqua al giorno».

In base alla sua esperienza, la mancanza di amidi e pane nella prima fase è impegnativa per il fisico?

«L'attuazione della prima fase della dieta, che prevede l'eliminazione degli amidi e del pane, potrebbe risultare impegnativa per alcuni individui, poiché comporta una significativa riduzione dei carboidrati. Tuttavia, l'iniziale sfida è compensata dalla gratificante perdita di peso, che funge da motivazione per perseverare nel percorso alimentare. Le fasi successive della dieta, caratterizzate da una maggiore flessibilità nella selezione degli alimenti, offrono un'ampia varietà di opzioni culinarie, consentendo una maggiore diversificazione dei pasti. Ciò favorisce il mantenimento del piacere gastronomico e agevola anche la gestione degli incontri fuori casa».

Quali amidi si possono introdurre nella seconda fase di stabilizzazione?

«Durante la fase di stabilizzazione, è opportuno considerare la reintroduzione graduale di alimenti ad alto contenuto di amido. Ad esempio, è consigliabile includere 50 grammi di pane integrale arricchito con semi, cereali o crusca, oppure 40 grammi di cereali non zuccherati (equivalenti a circa 4-5 cucchiai) a colazione. Inoltre, suggerisco di integrare la cena con 100-150 grammi di alimenti come patate, pasta integrale, riso, semolino o cuscus».

Di solito, una dieta veloce corrisponde a una fase successiva di ripresa del peso. Quali sono i principali consigli per mantenere i risultati ottenuti grazie alla sua dieta dopo aver completato le due fasi?

«Le persone tendono a riprendere peso più facilmente se mancano di proteine, carboidrati e piacere. Noi cerchiamo di soddisfare tutti questi bisogni. Tuttavia, qualsiasi dieta si scelga per perdere peso, una volta terminata, è necessario fare più esercizio fisico e seguire una dieta bilanciata se si vuole stabilizzare il peso».

Come si può adattare la dieta Fricker a diversi bisogni alimentari o stili di vita?

«È universalmente riconosciuto che un singolo regime dietetico non possa essere universalmente efficace per tutte le persone e nei vari stili di vita. Nel delineare un programma alimentare ottimale, è essenziale considerare una serie di variabili, tra cui sesso, età, composizione corporea, livello di attività fisica, preferenze gastronomiche, abitudini alimentari, sazietà individuale e sovrappeso. Inoltre, il contesto di vita, l'occupazione e gli impegni sociali e familiari devono essere accuratamente ponderati. Di conseguenza, il mio approccio si discosta da una rigida dieta standard fondata su restrizioni ma favorisce invece un metodo flessibile in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ciascun individuo».