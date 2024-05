Cos’è una dieta antinfiammatoria?

Sebbene non sia possibile tenere sotto controllo tutte le infiammazioni dell'organismo, alcune ricerche suggeriscono che il consumo di determinati alimenti può contribuire a ridurre l'infiammazione generale nel corpo. È qui che entra in gioco la dieta antinfiammatoria. “Una dieta antinfiammatoria consiste nella selezione di alimenti che riducono la risposta infiammatoria cronica, fornendo allo stesso tempo gli elementi costitutivi per l'utilizzo delle vie antinfiammatorie - spiega il dottor Scott Keatley -. Una dieta strutturata in questo modo ha dimostrato in alcune ricerche di contribuire a ridurre l'impatto del diabete, delle malattie coronariche e dell'asma”. “Una dieta antinfiammatoria è tipicamente ricca di alimenti integrali, con un'attenzione particolare a quelli vegetali integrali per il loro profilo altamente nutritivo e ipocalorico - afferma l’esperta Kristi Artz -. Gli alimenti vegetali integrali forniscono importanti micronutrienti e grassi omega sani, fondamentali per ridurre l'infiammazione”.

Sebbene una dieta antinfiammatoria incoraggi il consumo di determinati alimenti, non è eccessivamente restrittiva. “Una dieta antinfiammatoria non è affatto una dieta in senso clinico, ma uno stile alimentare - afferma Beth Warren, fondatrice di Beth Warren Nutrition -. È uno dei modi migliori per ridurre l'infiammazione cronica”. “Quando il sistema immunitario si attiva, innesca un processo chiamato infiammazione - continua Cording -. Questo processo può essere innescato da una serie di fattori diversi, tra cui virus, allergeni, sostanze chimiche e persino i nostri stessi processi corporei, nel caso dei disturbi autoimmuni. Un'infiammazione sporadica, paradossalmente, è utile per proteggere l'organismo, ma quando è costante aumenta il rischio di sviluppare una serie di gravi condizioni di salute, tra cui diabete, artrite, cancro e depressione”.

Quali alimenti si possono mangiare in una dieta antinfiammatoria?

Keri Gans, autrice di The Small Change Diet, raccomanda:Frutta, Verdure, Pesce grasso (come il salmone), Noci, Semi, Legumi, Cereali integrali.

“Uno dei principi fondamentali di qualsiasi dieta antinfiammatoria è l'equilibrio dei grassi buoni -afferma il dottor Keatley -. Ciò significa fare del proprio meglio per assumere acidi grassi omega-3 ed eliminare il maggior numero possibile di fonti di acidi grassi trans, che di solito si trovano nei cibi fritti".

Anche l'aggiunta di prebiotici, probiotici e spezie come curcuma, pepe nero e zenzero può essere utile, secondo Keatley. Anche il momento e il modo in cui si mangia può giocare un ruolo importante: "Pasti più piccoli e più frequenti sono l’ideale - dice Keatley - L'obiettivo dovrebbe essere quello di fare sei piccoli pasti al giorno”.

Quali sono gli alimenti da evitare in una dieta antinfiammatoria?

L’esperta Jessica Cording raccomanda di evitare questi alimenti: Carboidrati raffinati (come pane bianco, dolci e patatine fritte), Cibi fritti, Bevande zuccherate, Carne rossa, Carni lavorate, Eccesso di alcol

“Per alcuni individui potrebbe essere necessario fare un ulteriore passo avanti ed evitare le verdure a foglia larga, come i pomodori, le melanzane, i peperoni e le patate, poiché in alcune persone scatenano le infiammazioni”, aggiunge l’autrice Keri Gans.

Un esempio pratico di dieta antinfiammatoria

Vuoi un esempio pratico per iniziare? Gans suggerisce:



Colazione

Una ciotola di farina d'avena con fragole a fette, semi di chia e burro di arachidi naturale.

Pranzo

Insalata con pomodoro, avocado, ceci e salmone conditi con olio d'oliva e aceto balsamico.

Spuntino

Porzione di mandorle non salate con una piccola arancia.

Cena

Pollo alla griglia con spinaci saltati e delle patate dolci.