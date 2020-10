I colori moda dell'Autunno 2020-2021

Di che colore ci vestiremo in questo Autunno? Con l'entrata in vigore della nuova stagione, arrivano le nuove nuance e bisogna fare spazio nei nostri armadi ai nuovi colori. La rivoluzione dei colori è stata messa in atto e si è vista anche in passerella. Nei colori moda di questo caldo Autunno, ci sono new entry, come il verde, ma anche il ritorno del grigio. Nella gamma della nuova tavolozza autunnale torna il grigio, il colore raffinato e versatile, che ben si sposa con lo scenario invernale. Amato da pochi e temuto da tanti, viene spesso sottovalutato per la sua capacità di riuscire a smorzare anche l'incarnato più radioso. Ma non è esattamente così, basta saperlo abbinare alle altre nuance e portarlo con la giusta silhouette. Prada e Chanel, nella collezione autunno inverno 2020/21, lo hanno proposto sia in una variante scura asfalto, sia in una moderna versione di tailleur, sia nell’alternativa più chiara, il grigio sleet.

Ma il protagonista assoluto della palette di questo autunno inverno 2020 2021 sarà però il colore Pantone 2020, il classic blue. Scopriamo insieme i colori moda dell'Autunno Inverno 2020 2021, con suggerimenti e look di sfilata. Tra i colori moda dell'Autunno 2020 sono presenti gli immancabili toni della terra, le sfumature di rosa ma anche rosso, ma il colore “alla moda” è il classic blue.

Una sfumatura intramontabile e senza tempo, è allo stesso tempo semplice ed elegante, è contemporaneamente rilassante e stimolante. Considerato una tinta rassicurante, in un periodo di incertezza come quello attuale, il classic blue risulta ancor più d'obbligo nel guardaroba della stagione fredda. Meno aggressivo del nero e più deciso dell'azzurro pastello, si impone come must have nelle declinazioni blu notte, oltremare e zaffiro. Dalle borse alle scarpe, è di facile abbinamento e non sarà difficile da portare sia spezzato che in total look,

Il colore moda del 2020 è quindi stato decretato il Classic Blue, il Pantone 19-4052, noto per la sua versatilità: abbandonando le ferree regole della moda, grazie a Yves Saint Laurent, per questo Autunno si può indossare con eleganza anche in abbinamento al nero.

Il rosa dopo essere diventato il simbolo della generazione millennial, è tornato ad essere una sfumatura genderless. Non poteva quindi mancare nella nostra palette cromatica stagionale, con delicate sfumature tutte naturali, quali rosa e pesca. Quindi rosa antico, cipria e albicocca, per un mix di leggerezza e trasparenze. Oltre agli abiti in chiffon e raso di seta, fanno la propria comparsa anche i capispalla, memorabile quello svasato con cintura in vita di Alexander McQueen. Se l'estate ha sancito il ritorno del color glicine e del color lavanda: per l'autunno inverno 2020 2021 diventa intenso e carico come il viola ametista.

Tutte le sfumature del verde.Ed è sempre di pietra che si parla, quando la moda sceglie il verde smeraldo: una sfumatura brillante perfetta per i tagli dal sapore vintage. Quelle dell'inverno che verrà sono le tonalità del verde smeraldo, colore bosco, il color lime e il verde militare. Con il suo carattere audace può essere indossato in total look, in tonalità diverse.

La grande novità dei colori autunnali riguardano i colori più caldi, le diverse sfumature della Terra: dal sabbia al bianco delle rocce calcaree, alla terra bruciata, al verde del sottobosco, ai gialli dorati del deserto o il giallo mostarda. Il giallo mostarda è una novità del 2020, questo colore si presta bene ad abbinamenti dal sapore vintage e ricorda, con la propria luminosità, lo splendore del sole estivo.

Controllate il vostro guardaroba e se vi state preparando al cambio stagione prendete nota dei colori immancabili di questo Autunno Inverno 2020 -21 per essere alla moda.