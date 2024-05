Arte, Leonie Adler e Syria Castiello in mostra a Modica

Modica - La galleria l'A/telier di Modica Alta ha il piacere di ospitare la mostra di UNICA e Syria Castiello dal 1 Giugno 2024 al 15 Luglio 2024. Vernissage giorno 1. Giugno dalle ore 19.30 alle 21.30. UNICA (Leonie Adler) è artista contemporanea, nata a Pune, in India, con radici irlandesi, è cresciuta e vive in Svizzera. La sua anagrafica non è, come appare dalle sue realizzazioni, un dato neutro, un timbro su un passaporto, è elemento pregnante della sua formazione artistica. Infatti, le sue forme geometriche esatte, disegni ad ago e filo, esprimono un’attrazione fatale per l’ambiente, lo interpretano quale contenitore di culture, ella stessa è consapevolmente scrigno di diversità che si uniscono ad ogni passaggio d’ordito. Il contrasto cromatico tra le sue forme ne evidenzia il desiderio di riscoperta, induce alla ricerca d’un viaggio intimo nello spazio e nel tempo attraverso traiettorie spiazzanti, un susseguirsi di cambiamenti repentini di direzione, quasi a voler significare la ricerca precisa del dettaglio, il non volersi precludere nulla che le appartiene, che appartiene al tutto d’intorno.

Syria Castiello nasce a Scicli.

l suoi studi artistici partono al Liceo Artistico di Modica nell’ indirizzo pittura e dal 2019 proseguono, nello stesso indirizzo, all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Da qui inizia la sua ricerca espressiva sullo studio del corpo e sulle sue possibili e impossibili torsioni, soffermandosi sulla malattia e sulla maniera in cui quest’ultima agisca sul corpo. Tuttavia, ciò richiede un atto di abbandono consapevole contro le catene che ci tengono legati alla nostra esistenza e una scelta consapevole di abbracciare un'evoluzione diversa, capace di dar vita a forme ancora inesplorate.Nelle opere di Syria Castiello, questa ricerca di significato si traduce nella volontà di catturare la complessità della realtà, non solo nella sua manifestazione superficiale, ma anche nella sua essenza più profonda e sottile. Utilizzando tecniche incisorie spesso sperimentali, che fondono insieme differenti modalità di espressione, essa offre una nuova visione per creare qualcosa che vada oltre della semplice rappresentazione visiva. Le artiste saranno presenti giorno 1 Giugno all’inaugurazione.