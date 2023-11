Catania, prorogata mostra "Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia"

Catania - Prorogata fino a domenica 7 gennaio 2024 la grande mostra Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sisicilia in corso, con grande successo di pubblico, nelle sale monumentali del Castello Ursino di Catania.

Curata da Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, promossa e prodotta dal Comune di Catania e Civita Sicilia, presenta una selezione di oltre 80 fotografie stampate in diversi formati che attraversa l’intera carriera del grande fotografo siciliano e si sviluppa lungo un articolato percorso narrativo, costruito su diversi capitoli e varie modalità di allestimento in bianco e nero per evidenziare lo stretto legame che lo unisce alla sua terra d’origine.

"Ti ricordo, Sicilia", è un vero e proprio viaggio che permette al visitatore, attraverso soggetti, immagini, luoghi, riti, festività e usanze, di conoscere ed esplorare la terra tanto cara al fotografo.