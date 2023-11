Lo street food palermitano il 6 novembre su RaiPlay con Mirko

Una lunga tappa tra i vicoli e le piazzette della Vucciria, lo storico mercato di Palermo, cucinando e poi assaggiando panelle, crocché e il tradizionale pesce bollito. Nelle prossime due puntate, “I mestieri di Mirko”, un programma della produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, vedrà Mirko Matteucci alle prese con lo “Street Food”, il cibo di strada. Il primo dei due episodi, da lunedì 6 novembre in esclusiva su RaiPlay, porterà il conduttore in giro nello storico mercato palermitano.

Partendo dal monte Pellegrino, da cui si gode la vista mozzafiato sulla Conca d’Oro, Matteucci scenderà in città per ammirarne la maestosa bellezza e per conoscere da vicino la Vucciria accompagnato da Masino Zummo, Street Food Blogger e da Gianfranco Lo Piccolo, esperto di tradizioni popolari siciliane: le due guide d’eccezione sveleranno al conduttore le più note tradizioni culinarie palermitane. La terza edizione de “I mestieri di Mirko”-girata interamente Sicilia- si concentra su quei lavori antichi che mantengono un legame indissolubile con il territorio e che vengono tenuti in vita grazie all’impegno di molti giovani che, con il giusto rinnovamento, fanno conoscere la tradizione dei mestieri italiani in tutto il mondo. Mirko Matteucci, accompagna settimana dopo settimana, il pubblico in questo viaggio con ironia e semplicità, ricoprendo al tempo stesso, il ruolo di cronista e quello di apprendista.

“I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini. “I Mestieri di Mirko” disponibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko/stagione-3/stagione-3.