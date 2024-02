Corsi di Cinema a Modica, Ragusa e Marina

Modica - Torna il Corso di Cinema Creativo a Marina di Ragusa, Modica e Ragusa. I partecipanti del corso realizzeranno un cortometraggio partendo da un’’idea. Il programma del corso si basa infatti sulla scrittura di una sceneggiatura fino alla realizzazione di un cortometraggio dove ciascun partecipante ricopre un ruolo a cui è interessato: per esempio attore, attrice, regista, ciakkista, operatore. I cortometraggi realizzati saranno proiettati a settembre presso una saletta cinematografica. Informazioni: Totale lezioni 10. Quota di partecipazione € 110. Il corso di cinema è condotto da Antonio Carnemolla regista di cortometraggi e documentari Per iscriversi al corso bisogna compilare il modulo sul sito www.antoniocarnemolla.com alla voce “Corso di Cinema”. Iscrizioni entro il 16 febbraio 2024. Per info dettagliate scrivere su WhatsApp al numero: 3288077441.