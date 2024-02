Viaggi romantici per San Valentino, c'è Scicli

Scicli - Innamorarsi su un treno d'epoca, in un giardino segreto, su una spiaggia, nel deserto o in una botte: ecco alcune idee emozionanti e divertenti per una romantica festa di san Valentino. Si chiama 'Tren de la Fresa', treno della fragola, e già questo è sufficiente a far presagire qualcosa di dolce e di speciale: a bordo del treno d'epoca infatti, con alcuni vagoni degli anni '20 e il personale in abiti storici, vengono offerte fragole. Il treno parte da Madrid e viaggia fino ad Aranjuez, seguendo il primo tracciato ferroviario spagnolo inaugurato nel 1851 che collegava la capitale all'immenso Palacio Real de Aranjuez. Vicino al palazzo, da visitare, c'è il Giardino dell'isola, inaugurato nel 1733 e patrimonio Unesco con i suoi ponticelli, i viali e le fiabesche fontane dedicate a personaggi mitologici dove si passeggia mano nella mano.

E' una proposta originale e fuori dai soliti tracciati turistici del tour operator CartOrange (cartorange.com), che consiglia anche un altro viaggio romantico in Francia, precisamente a Tolosa. Suggestiva è una passeggiata lungo la Garonna e romantico è dichiararsi al partner in un angolo segreto dell'immenso parco Compans-Caffarelli: il giardino giapponese Pierre Baudis, classificato come 'Jardin remarquable de France', che ricrea una sintesi dei giardini di Kyoto. Deliziosi il piccolo ponte rosso e il padiglione del tè. La Valle d'Itria regala giornate lenti e rilassanti e un'infinità di scoperte a due tra escursioni al mare fuori stagione, visite ai borghi storici come Locorotondo e Cisternino e a meraviglie naturali come le grotte di Castellana. Per chi sceglie di festeggiare San Valentino ad Alberobello è d'obbligo dormire in un trullo: tra le strutture più interessanti proposte da Agriturismo.it ci sono la Masseria Pilano, situata nel cuore del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, dove si scoprono incisioni erosive profonde anche più di 100 metri; e le case vacanze dentro i trulli che offrono la possibilità di soggiornare nelle tipiche costruzioni in pietra dalla forma conica, che rappresentano uno degli esempi più straordinari dell'architettura italiana popolare. La barocca Sicli, in provincia di Ragusa, regala tantissimi luoghi romantici, a cominciare dal ponte di via Aleardi, dove è stato inaugurato nel 2020 il Kiss Point o, meglio, 'Vasativi', dove è possibile immortalare i propri baci. Un altro luogo romantico della città è l'instagrammabile panchina di piazza Busacca o quella di via Francesco Mormina Penna, ma le esperienze per le coppie non finiscono qui: ci si può perdere mano nella mano tra le viuzze medievali delle Cave di San Bartolomeo, di Santa Maria la Nova e del quartiere di San Giuseppe e Altobello, fino a inerpicarsi sui colli e vedere la città che si tuffa nel mare con la luce dei tramonti, colorati di rosa per la pietra calcarea degli edifici storici del Val di Noto. Scicli non è solo barocco e un San Valentino trascorso tra le dune di sabbia di Sampieri o affacciati a osservare il mare dal molo di Donnalucata ha un sapore d'Africa che pochi luoghi in Europa possono regalare. Le chiacchiere con i pescatori mentre tirano su le reti o si preparano alla pesca notturna e il caldo abbraccio del Mediterraneo sono un toccasana per l'anima, rifugio e sogno di serenità. Per il soggiorno su via Aleardi c'è uno degli edifici nobiliari più belli della città: Palazzo Favacchio-Patanè, incantevole dimora e albergo diffuso. Info: sciclialbergodiffuso.it

Rilassarsi tra le meraviglie architettoniche e paesaggistiche di Malta: il tour operator Evolution Travel (evolutiontravel.it) propone una viaggio di 4 giorni alla scoperta delle meraviglie dell'isola nel cuore del Mediterraneo. Punto di partenza è il romantico hotel sul mare della baia di St. Julian, a poca distanza da La Valletta. Dalla struttura sono facilmente raggiungibili anche spiagge di roccia terrazzate e sabbiose per passeggiate e relax, mentre il centro benessere dell'hotel regala dolci momenti di wellness. Immancabile un salto con il partner nella vivace vita notturna della capitale. Un'altra proposta romantica di Evolution Travel è un safari nel deserto della terra degli Emiri: 5 giorni tra Dubai e Abu Dhabi, condividendo in coppia esperienze magiche. Si parte da Dubai, la vivace metropoli con l'inconfondibile skyline e le splendide spiagge, dove il Modern Dubai city tour conduce gli innamorati tra i monumenti iconici e i quartieri alla moda, mentre il Traditional Dubai city tour fa loro esplorare la storia e le tradizioni, i labirinti di edifici con torri al vento, i vivaci souk e con un giro panoramico sulla barca Abra. Il terzo giorno si parte per un avventuroso safari nel deserto, cavalcando dune di sabbia, fermandosi ad ammirare il tramonto, sperimentando un tour in cammello e un campeggio beduino, per poi cenare sotto le stelle con le danze del ventre Tannoura. Il tour prosegue ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, con il Museo del Louvre, il bellissimo lungomare, la grande moschea dello sceicco Zaued e la visita al palazzo presidenziale.

L'Alto Adige è un territorio dove panorami mozzafiato, gustose ricette della tradizione e artigianato locale si incontrano regalando esperienze uniche. Se poi si sceglie di dormire in una botte, il viaggio si fa ancora più curioso. A Rasun-Anterselva, in provincia di Bolzano, è possibile pernottare all'interno di strutture che ricordano le botti in legno, attrezzate con tutte le comodità. Alloggio insolito del Camping Antholz (campeggi.com), ma che a San Valentino mette d'accordo anche le coppie più esigenti: è perfetto sia per chi ama il contatto con la natura, sia per chi preferisce le comodità del glamping. Ammirare le stelle dei Caraibi in Giamaica: Sandals Resorts (sandalsresorts.eu) propone un'esperienza di astroturismo, noto anche come 'star bathing', una delle tendenze di viaggio di quest'anno. Il nuovissimo resort SandalsDunn's River a Ocho Rios, in Giamaica, permette di perdersi nei cieli dei Caraibi insieme alla dolce metà. Un'esperienza su misura per le coppie che alloggiano nelle suite dotate di ampi tetti open-air e corredate da telescopi. Stelle e romanticismo arricchito da vasca da bagno private e con accesso diretto ad un'ampia piscina fluviale.