Donna-Sicilia, il nuovo libro di Francesco Rando

Modica - Sarà presentato il 7 giugno all'Antica Villa di Torre Palazzelle alle 18,30 il nuovo libro del professor Francesco Rando "Donna-Sicilia, ovvero la Sicilia al femminile".

Interverranno il prof. Fabio Giunta, dell'Università di Bologna, la prof.ssa Graziella Corallo, dell'Istitituto Archimede di Modica e Fra' Antonello Abbate.

Il prof. Francesco Rando, laureatosi in filosofia a Catania, ha svolto con passione ed entusiasmo la professione di insegnante di lettere negli Istituti Secondari Superiori, coltivando sempre il suo primo amore la filosofia. È stato Presidente del Comitato Promotore per il “Centenario della nascita del filosofo Carmelo Ottaviano”. Nel 2006 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha istituito il “Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della Nascita di Carmelo Ottaviano”, del quale è stato eletto, all’unanimità, Segretario. Promotore e organizzatore di numerose attività programmate dal Comitato, in particolare dei due Convegni nazionali di studio “Carmelo Ottaviano nella filosofia del Novecento”, con la partecipazione di 35 docenti di tutta Italia, il 21-22 giugno 2007 all’Università Cattolica di Milano e il 25-26 ottobre 2007 all’Università di Catania.

Tra i suoi lavori editoriali, ricordiamo quello in collaborazione con il Prof. Francesco Solitario, il volume che raccoglie gli Atti dei due Convegni sul filosofo Ottaviano. Nel ruolo di Segretario nazionale del Comitato ha progettato e realizzato il video-documentario Carmelo Ottaviano – Dal finito all’Infinito – Il viaggio di un Filosofo. Inoltre ha scritto l’articolo Aspetti della posterità intellettuale di Carmelo Ottaviano fra biografia, filosofia e arte pubblicato nella Monografia Carmelo Ottaviano filosofo dell’essere e dell’agire. Contributi etici, estetici, pedagogici, metafisici, teologici, biografici a cura del Prof. Giovanni Turco, Università di Udine, Studium, Roma 2022.